Avvelenata dalle polpette killer: volpe trovata agonizzante in pieno centro a Sora. L'animale selvatico è stato soccorso questa mattina su lungoliri Rosati. Ad arrivare i carabinieri ed il veterinario che è intervenuto per le cure del caso. A soccorrere la volpe per primo Luigi Mancini, operatore sanitario del 118, a quell'ora fuori servizio. Intanto mentre si tenta di salvare la vita all'animale, sale la polemica nel quartiere di Canceglie dove nelle scorse settimane sono stati tanti i gatti avvelenati.