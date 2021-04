Violenza sessuale su una studentessa, terremoto in Ateneo. Un ex dipendente dell'università degli studi di Cassino finisce nei guai a causa di un bacio "rubato" ad una studentessa. Nella delicata inchiesta finiscono anche tre dirigenti e il rettore per omessa denuncia in qualità di pubblici ufficiali. Ora pare che l'inchiesta sia giunta all'epilogo nei confronti di Vittorio Soave, ex dipendente del Cudari - Centro universitario diversamente abili ricerca e innovazione dell'Università

di Cassino -, di Rossella Tomassoni, presidente del Cudari; Maurizio Ottaviani, originario di Fontana Liri e direttore dell'Aipes e del rettore Giovanni Betta: tutti per omessa denuncia.

SEGUONO AGGIORNAMENTI