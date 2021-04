Tragedia a Ferentino, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo martoriato da ferite compatibili con morsi di cani. Il macabro ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, alle 19 circa. Accanto al corpo esanime dell'uomo, un bastone e un mazzo di asparagi. A lanciare l'allarme, alcuni residenti vicino a una cava. Ma per Americo Tullio 80 anni, residente nel capoluogo, non c'è stato nulla da fare. Ora sarà l'esame autoptico a chiarire le cause della morte, se l'anziano sia stato colto da un malore fatale e successivamente aggredito dagli animali o se si sia sentito male spaventato proprio da quei cani che lo hanno assalito. Sul posto si è subito portato il personale medico del 118 che non ha, però, potuto fare altro che constatare il decesso del frusinate. Assieme ai soccorsi i carabinieri della stazione di Ferentino e Morolo per tutti gli accertamenti del caso.

SEGUONO AGGIORNAMENTI