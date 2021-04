Sono 16.168 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, mentre i morti sono stati 469. Ieri erano stati 13.447. Le vittime ieri erano state 476.

Ricoveri e terapie intensive

Sono 3.490 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in calo di 36 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 216 (ieri 242). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.369 persone, in calo di 583 rispetto a ieri.