Il Cisom, corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta, scende in campo per la lotta al Covid-19 anche a Frosinone. Fondazione con finalità di protezione civile, sanitario assistenziale, sociale e umanitario che effettuerà gratuitamente cento test sierologici ai cittadini che vorranno sottoporsi allo screening.

Un'iniziativa del Cisom, patrocinata dal Comune di Frosinone, che si terrà all'interno del Parco Matusa dalle ore 10 alle 17 di sabato e domenica prossimi

I cittadini interessati potranno recarsi al Parco Matusa dove troveranno i volontari della fondazione che li accompagneranno all'interno del camper dove saranno eseguiti i test.

Cosa sono i test sierologici rapidi?

Sono test rapidi: è sufficiente una goccia di sangue, che viene esaminata in un kit portatile e si ottiene riscontro immediato, esattamente come avviene nel caso del test autodiagnostico per stabilire ad esempio il livello di glicemia nel sangue. Nel caso dei test sierologici che verranno effettuati gratuitamente all'interno del Parco Matusa il prossimo fine settimana, gli esperti del Cisom, prelevando una goccia di sangue dal polpastrello, riusciranno a capire se una persona ha sviluppato o meno anticorpi, secondo una logica positivo/negativo. Il responso sarà immediato e potrà essere effettuato a qualsiasi età.