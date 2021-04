L'abbandono selvaggio di rifiuti da parte dei soliti incivili compromette l'integrità e il decoro nella zona di Civita. La segnalazione è di un cittadino che denuncia il grave fenomeno dei rifiuti gettati fra la vegetazione. Plastica, cartoni, buste nere e scarti di ogni genere sono abbandonati tra foglie e vegetazione bassa, contaminando così l'ambiente.

Un malcostume che purtroppo non si riesce a frenare, anche perchè gli incivili agiscono con la complicità del buio e in zone poco frequentate, per cui riescono a non essere individuati. Non sempre però la fanno franca.

Accade anche che gli artefici di questi atti vengano individuati. Infatti, sono stati identificati in alcuni casi gli autori e sanzionati. Purtroppo il livello di civiltà non sempre è adeguato e situazioni indecorose come queste sono diffuse.