La dodicesima tappa del tour itinerante promosso dalla Ugl arriva oggi, mercoledì 14 aprile, ha fatto scalo questa mattina alle 10 nel Parco Matusa. L'iniziativa promossa dal sindacato in occasione della Festa del Primo maggio con il motto "Il lavoro cambia anche Noi!", si muove a bordo di uno speciale bus.

A tale scopo, l'Ugl ha deciso di stare al fianco dei lavoratori con 30 appuntamenti, che si snoderanno lungo l'intera Penisola e si concluderanno sabato primo maggio a Milano.

«Il nostro obiettivo - spiega il sindacato - è quello di raggiungere nei singoli territori gli iscritti, i dirigenti e tutti i lavoratori alle prese con una crisi economico-sociale che sta aumentando le disuguaglianze».

All'incontro nel Capoluogo prenderanno parte, tra gli altri, il segretario generale Ugl Paolo Capone; il segretario regionale, Armando Valiani e il segretario Utl Frosinone, Enzo Valente.

Dunque, l'idea del tour itinerante nasce dalla volontà dell'organizzazione sindacale di rivendicare la centralità del lavoro, andando nelle piazze, nelle fabbriche e nelle realtà produttive di tutto il nostro Paese. «In provincia di Frosinone permangono da tempo situazioni di difficoltà e precarietà sotto il profilo occupazionale, aggravate da una realtà industriale e imprenditoriale che negli ultimi anni ha risentito di una contrazione negli investimenti e, in molti casi, anche della delocalizzazione delle produzioni», spiegano in una nota congiunta i segretari Paolo Capone ed Enzo Valente.

E specificano che «restano aperte, in particolare, numerose vertenze collegate alle aree di crisi complessa. Vertenze alle quali sia il governo regionale, sia quello nazionale non hanno saputo ancora dare risposte adeguate. Ad oggi, infatti, ci troviamo con migliaia di lavoratori senza occupazione e senza un sostegno al reddito. Sono problemi che denunciamo da anni e che interessano soprattutto il comparto automotive, ma che si allargano sull'intero territorio, in affanno costante. L'Ugl - concludono i due dirigenti sindacali - continuerà a lottare per i diritti dei lavoratori e per dare a questa terra le prospettive di sviluppo che merita».

Per la cronaca, dopo le importanti tappe di Roma, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Matera, Brindisi, Bari, Campobasso, San Salvo, Pescara, L'Aquila e Frosinone, il viaggio del bus organizzato dall'Ugl nelle varie realtà italiane proseguirà a Fiumicino, Cagliari, Rieti, Terni, Firenze, Arezzo, Civitanova Marche, Ancona, Bologna, Venezia, Trieste, Monfalcone, Verona, Trento, Riva del Garda, Genova, Aosta, Torino e Milano.