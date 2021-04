Scadrà il prossimo 30 aprile il bando del Distretto Sociale "B", cui il Comune di Veroli ha aderito, rivolto ai soggetti portatori di disabilità gravissima. L'avviso pubblico mira a sostenere gli interventi a favore dei cittadini più fragili e delle loro famiglie, per supportarli in questa lotta quotidiana contro la malattia. Tra i disagi maggiori, vi è sicuramente la necessità di spostare l'ammalato per varie motivazioni. Per ridurre al minimo gli spostamenti, che sovente causano ansia e stress nell'ammalato ma anche in chi lo assiste, si è pensato di intervenire su tale aspetto, in modo dafavorire la permanenza dei malati critici nel proprio ambiente domestico.

Il bando prevede l'accesso ad alcuni interventi domiciliari, che hanno carattere alternativo e non sono cumulabili tra di loro. Sarà possibile scegliere tra due diverse forme di servizio: l'assistenza domiciliare diretta oppure il servizio domiciliare indiretto. Quest'ultimo è a sua volta suddiviso in: Assistenza alla persona – con l'erogazione di un assegno di cura; Assistenza caregiver – con l'erogazione di un contributo di cura. Sono due i moduli di domanda predisposti: il primo per i nuovi richiedenti, che dovranno inviare il Modello di istanza (Modello 1); il secondo per gli utenti già ammessi al precedente avviso, che dovranno inviare il Modello di dichiarazione (Modello 2).

Sarà indispensabile allegare alla domanda il certificato medico attestante la patologia, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica. Il contenuto dell'avviso è consultabile sul sito www.comune.veroli.fr.it, da dove sarà possibile scaricare anche i modelli da compilare.

La domanda potrà essere inoltrata scegliendo una sola tra le seguenti modalità: protocollo.veroli@pec.it, servizisocialiveroli@pec.it, veroli.sociale@libero.it, ufficio protocollo: ricezione diretta. Per ogni informazione, sarà possibile contattare gli Uffici dei Servizi Sociali al n. 0775 885263.