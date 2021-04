Sono state distribuite, come da programma, le derrate alimentari recentemente donate dalla Coldiretti al Comune di Gaeta a beneficio delle persone che vivono in condizioni di difficoltà. Il tutto nell'ambito dell'iniziativa, di contrasto alla grave situazione di disagio economico per tantissime famiglie causata dalla pandemia, organizzata a livello nazionale da Coldiretti e denominata ‘A sostegno di chi ha più bisogno', che ha convolto numerose aziende del sistema agroalimentare italiano. Si è inteso così dare un segnale di speranza per il Paese e per tutti coloro che, in questi mesi, hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza Covid,evidenziando, allo stesso tempo, le grandi eccellenze agroalimentari che hanno contribuito a fare grande il Made in Italy.

I prodotti alimentari, debitamente suddivisi, sono stati consegnati dal Comune alla Croce Rossa Italiana, Caritas, Adra ed Ordine di Malta. "In questo modo siamo riusciti, attraverso i nostri uffici, a gestire al meglio la distribuzione degli alimenti che ci sono stati donati dalla Coldiretti che ringraziamo per l'attenzione e generosità – ha spiegato la delegata ai servizi sociali Lucia Maltempo. Abbiamo così individuato quelle realtà associative del territorio che hanno provveduto a distribuire a loro volta i prodotti a coloro che necessitano maggiormente della nostra attenzione".

Un'azione solidale dunque attuata attraverso l'apporto delle varie organizzazioni che ogni giorno si sono adoperano per sostenere i cittadini più fragili e che anche in questo caso non hanno fatto mancare la loro collaborazione. Una ulteriore iniziativa che si aggiunge alle altre che si sono susseguite da un anno a questa parte per aiutare in maniera concreta le fasce deboli della popolazione.