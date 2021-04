Un corso per gli appassionati di api e miele e per i giovani che volessero puntare su questo prodotto speciale per avviare un'attività lavorativa. Si svolgerà a San Giorgio il corso di apicultura, con cui l'amministrazione intende offrire ai suoi cittadini la possibilità di approfondire tecniche e processi legati alla produzione e alla commercializzazione del miele e di altri prodotti dell'apicoltura.

«Ringrazio il consigliere Francesco Terrezza per il lavoro svolto e per l'obiettivo raggiunto in collaborazione con l'associazione Arcadia» ha detto il sindaco Lavalle. «Siamo fieri di aver ricevuto questo contributo per realizzare un progetto importante non solo per creare nuove aspettative di lavoro, ma soprattutto per il nostro ecosistema sempre più inquinato da modelli di vita poco ecosostenibili - ha aggiunto Terrezza -. Diventa decisivo puntare al rispetto del nostro ambiente di vita».