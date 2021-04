Terremoto in ateneo. Violenza sessuale all'interno del Cudari: questa l'ipotesi avanzata dagli uomini della Squadra mobile guidata dal dottor Genovesi, coordinati dalla procura di Cassino. Nei guai, stando alle prime informazioni, un ex dipendente del Cudari - Centro Universitario Diversamente Abili Ricerca e Innovazione dell'Università di Cassino - che avrebbe fatto avance sempre più pressanti a un'operatrice finendo per palpelggiarla.

Ma, al diniego della stessa, le avrebbe reso la vita lavorativa un inferno. Fatti che risalgono a diversi anni fa, prima che l'uomo andasse in pensione. Accuse, comunque, tutte da dimostrare. Le indagini complesse e delicate vanno ancora avanti: almeno altre due le posizioni al vaglio, ma per omesso controllo.



