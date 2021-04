Diffidati i proprietari del terreno: è iniziato il conto alla rovescia per la rimozione della distesa di rifiuti che ormai da anni deturpano la collina di San Sebastiano che sovrasta la città delle cascate. Lo scorso 12 aprile, con una nota corredata anche da foto, il comando della polizia municipale ha messo nero su bianco i passaggi da compiere per riconsegnare decoro alla zona.

Nei giorni scorsi sui rifiuti di ogni genere disseminati sulla sommità della collina di San Sebastiano è intervenuta l'associazione ambientalista "Fare Verde" che ha segnalato lo scempio perpetrato ai danni di un luogo molto caro agli isolani, tradizionalmente frequentato per delle scampagnate e pic-nic all'aria aperta.

Il 2 aprile scorso i vigili urbani di Isola del Liri hanno accertato che sui terreni in questione, di proprietà privata, era effettivamente presente una distesa di scarti di vario tipo: "Rifiuti ingombranti, televisori, pneumatici, taniche, indumenti ed altro, che presumibilmente ignoti hanno abbandonato indiscriminatamente sul suolo".

Con questa premessa, il comando della polizia locale ha fatto recapitare al proprietario del terreno una comunicazione con la quale gli intima, diffidandolo, di provvedere immediatamente e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione (inviata lunedì scorso) alla rimozione e al conseguente smaltimento dei rifiuti abbandonati.

