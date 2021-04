Non c'è pace per l'Istituto Comprensivo Ceccano 1. Non è trascorsa neppure una settimana che la scuola di via Giacomo Matteotti si è trovata nuovamente a fare i conti con i ladri. Infatti uno o più malviventi, nel cuore della notte, hanno fatto irruzione nell'edificio e danneggiato ancora la struttura, prima passare alla fase del furto. Proprio come per il colpo precedente con effrazione, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 aprile, i malintenzionati hanno approfittato del giorno festivo.

Questa volta infatti il furto è stato messo a segno nella notte tra domenica e lunedì. La comunità, intanto, si interroga nuovamente sulla vulnerabilità delle scuole che soprattutto in questo periodo, hanno un bisogno disperato di tutti i supporti tecnologici. La dinamica del colpo, comunque, ricorda sospettosamente quella precedente: un'effrazione in una delle classi situate al piano terra e la fuga con un altra smart-tv, utilizzata dai docenti per la didattica. In questa occasione, però, i ladri hanno lasciato gli "strumenti del mestiere", abbandonando un passamontagna, un paio di guanti, un martello e un ferro utilizzato come grimaldello per lo scasso. Le scuole, presidio fondamentale per le giovani generazioni nel periodo di pandemia, rimangono vittima di chi, forse spinto dalle difficoltà del momento, non si fa scrupoli nel rubare all'interno degli istituti.

