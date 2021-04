L'assessorato ai servizi sociali, coordinato da Massimiliano Tagliaferri, rende noto che martedì 20 aprile alle ore 15:30 si terrà un incontro in modalità online con le Organizzazioni sindacali e gli Enti del Terzo Settore operanti nel territorio di riferimento per la presentazione della proposta del Piano Sociale di Zona 2021-2023 (Annualità 2021) del Distretto Sociale B, di cui il Comune di Frosinone è capofila.

L'incontro costituisce momento fondamentale per realizzare un confronto preliminare e una concertazione preventiva sul Piano Sociale di Zona, secondo il nuovo modello di programmazione delineato dalla DGR 6 agosto 2020, n.584.

Le organizzazioni sindacali e gli Enti del Terzo Settore sono invitati a partecipare in qualità di soggetti attivi e parti integranti del processo programmatorio e gestionale degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale, con particolare riguardo a quelli ricompresi nei Livelli essenziali delle Prestazioni Sociali. Gli interessati a partecipare possono far pervenire la conferma di adesione al seguente indirizzo mail: info@distrettosocialefrosinone.it, al fine di ricevere le indicazioni per l'accesso alla videoconferenza.