Il Comune ha reso noto, in seguito alla deliberazione della Giunta regionale, che il monumento cittadino ai Caduti di tutte le Guerre in via Roma e il complesso di Sant'Antonio verranno sottoposti a un importante intervento di restauro.

Infatti, è stata finanziata per quasi 300mila euro l'opera di riqualificazione che vedrà protagonista proprio il complesso di Sant'Antonio per il Centro della Cultura. Ammonta invece a 40mila euro l'importo stanziato per quando la sistemazione del monumento ai Caduti di tutte le guerre, situato proprio nel centro del paese, che verrà sistemato e abbellito grazie ai fondi della Regione Lazio. I due interventi sono stati approvati all'interno dell'Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale per il 2021.