Carabinieri arrestano un collega, trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L'episodio è avvenuto all'antivigilia di Pasqua a Minturno, dove erano in corso una serie di controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Formia, i quali da tempo, hanno potenziato i servizi, come confermato dalle recenti inchieste. Una vicenda che è ora al vaglio della magistratura di Cassino, che si dovrà occupare del caso. Non trapelano molte informazioni sull'episodio, vista la delicatezza dell'indagine che è in corso.

Una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Formia, era impegnata in un posto di blocco, nel corso del quale ha fermato un'au to che usciva dalla Variante Appia Garigliano-Formia, in territorio di Minturno. Al volante del veicolo c'era un quarantaduenne, militare dell'Arma, abitante nel Comune di Minturno, ma in servizio pressola CompagniadiPontecorvo, coordinata dal capitano Tamara Nicolai.

Il conducente del mezzo, pur essendo un esponente delle Forze dell'Ordine, è stato sottoposto ad una perquisizione, anche perché, probabilmente, i suoi colleghi lo tenevano d'occhio da un po' di tempo. I Carabinieri del NORM, comandati dal capitano Michele Pascale, hanno proceduto ad effettuare i controlli del caso ed hanno rinvenuto circa venti grammi di cocaina che, forse, il militare aveva acquistato in Campania. Ma su questo particolare sono in corso ulteriori accertamenti.

