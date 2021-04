È allarme per il rifornimento dei vaccini. A lanciarlo l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

«Se le consegne continuano a diminuire, dovremo chiudere i 120 hub vaccinali già attivi e dovremo fermare una macchina che contempla il lavoro di tremila persone», è quanto l'assessore ha dichiarato al Corriere della Sera. In particolare D'Amato ha espresso dubbi sul fatto che per le consegne di maggio non c'è un cronoprogramma. Il Lazio dovrebbe vaccinare un milione e mezzo di persone al mese, ma è chiaro che se le forniture dovessero diminuire l'obiettivo diventa irraggiungibile.

Nei prossimi giorni sono attese 150.000 fiale di Pfizer, 30.000 di Moderna e le prime 18.000 di Janssen. Intanto D'Amato annuncia che da ieri notte sono aperte le prenotazioni online per la fasciadi età 61 e 60 anni (ovvero i nati nel 1960 e 1961). A ieri sera i vaccini somministrati dalla Asl di Frosinone erano 93.585 su un totale regionale di 1.329.956 di cui 22.448 nelle ultime 24 ore.

Il bollettino

Diramato ieri il nuovo bollettino con il punto sull'epidemia nel Lazio. «Su oltre 9.000 tamponi nel Lazio (-6.700) e oltre 5.000 antigenici per un totale di circa 15.000 test, si registrano 1.057 casi positivi (-618), 37 decessi (+18) e 1.012 guariti informa D'Amato Aumentano i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i casi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 7%. I casi a Roma città sono a quota 500. Anticorpi monoclonali, arruolati i primi 237 pazienti».

Sul fronte dei numeri: «Nella Asl Roma 1 sono 228 i casi nelle ultime 24ore. Nella Asl Roma2 sono 312 i casi. Si registrano nove decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 18 i casi. Nella Asl Roma 4 sono 22 i casi.

Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 150 i casi. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 128 i casi. Si registrano cinque decessi con patologie. Nelle province si registrano 199 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 117 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 73 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 35 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 56, 66, 74 e 79 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 31 nuovi casi. Si registrano due decessi di 62 e 78 anni. Nella Asl di Rieti si registrano 16 nuovi casi. Si registrano tre decessi di 69, 94 e 95 anni con patologie», conclude D'Amato. In Italia sono 9.789 i nuovi casi con 358 morti.