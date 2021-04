Prenderà il via mercoledì il lavoro di manutenzione dei marciapiedi di via Stazzoni. Ad annunciarlo è stato il sindaco Anselmo Rotondo che ha anche informato dell'avvio degli interventi sul sistema idraulico della zona adiacente la chiesa della Santissima Annunziata.

Nelle scorse settimane l'amministrazione comunale di Pontecorvo aveva proceduto all'affidamento di importanti lavori per il completamento dei parcheggi in località Stazzoni nel rione Pastine. Interventi cui sarebbero seguiti lavori anche nella zona adiacente la chiesa della Santissima Annunziata dove si registrano spesso allagamenti e che arrivano dopo i lavori di costruzione dei parcheggi in località Stazzoni.

«Ora completiamo l'opera con l'affidamento del contratto per i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e rifacimento dei marciapiedi nella piazza di accesso in via Fontana Stazzoni e la sistemazione idraulica di piazza Annunziata» aveva affermato il sindaco Rotondo annunciato l'affidamento del contratto dal valore complessivo di circa trentamila euro.

Un progetto che, una volta ultimato, permetterà di risolvere anche un problema che va avanti da moltissimo tempo, come precisato dal primo cittadino che aveva ricordato come la «sistemazione idraulica nella zona adiacente la chiesa è un problema trentennale, per il quale avevamo preso un impegno con i cittadini e ora i realizza».

Chiuse le parti burocratiche è tutto pronto per l'avvio ufficiale dei lavori. Mercoledì prossimo inizierà il cantiere che consentirà di procedere immediatamente alla manutenzione con relativa messa in sicurezza dei marciapiedi che si trovano in via Stazzoni e, subito dopo, alla revisione del sistema idraulico della strada adiacente la chiesa della Santissima Annunziata.