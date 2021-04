Cumuli di cartucce nella zona di Cerica a Collepardo. Un fenomeno che sembra ripetersi. La segnalazione giunge da un biker che periodicamente percorre la zona. «Prima di Pasqua avevo notato questi abbandoni e di mia spontanea volontà le avevo tolte», spiega. Ora è ripassato nello stesso punto ed ecco che ancora una volta l'inciviltà l'ha fatta da padrona. Angoli verdi della zona con questi cumuli di rifiuti speciali.

Una battaglia che sembra infinita nella speranza che il senso civico prima o poi abbia la meglio su questi comportamenti di poche persone, è vero, ma che comunque determinano conseguenze negative per angoli naturalistici. Soltanto pochi giorni fa sempre a Collepardo il primo cittadino Mauro Bussiglieri aveva denunciato la presenza di una discarica condannando i comportamenti incivili.

Ora anche in questo caso l'autorità interverrà per la bonifica con costi aggiuntivi per la collettività. L'area di Collepardo vastissima dal punto di territoriale purtroppo si presta a questi abbandoni e come sempre c'è chi ne approfitta. Ma per fortuna c'è anche chi denuncia questi atti ostili all'ambiente.