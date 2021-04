«Negli ultimi anni - racconta ancora il rettore Giovanni Betta - il nostro Ateneo ha registrato un forte incremento di studenti internazionali, i futuri studenti residenti all'estero ed interessati ad iscriversi ai nostri corsi in lingua inglese potranno "entrare" nella room gestita dal Centro Rapporti Internazionali».

L'evento, coordinato dal Centro universitario per l'Orientamento in collaborazione con i Dipartimenti e con tutte le realtà universitarie a diverso titolo coinvolte, vedrà la partecipazione attiva dei nostri studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e vincitori di assegni di studio per lo svolgimento di attività di orientamento e tutorato.

Come partecipare

Sarà possibile partecipare all'evento attraverso la piattaforma Google Meet; non è richiesta alcuna iscrizione obbligatoria e sul sito dell'evento sarà attivo un link per richiedere l'attestato di partecipazione".

Il programma

Ad aprire i lavori nella giornata del 15 aprile alle 9.30, insieme al rettore Giovanni Betta ci saranno: Francesco Ferrante, Prorettore al Job placement; Francesco Misiti, Presidente del Cuori e Alessandro Silvestri, Presidente Associazione Laureati Università Cassino Lazio Meridionale "Alumni-Alaclam".