Un'altra iniziativa di successo. Si è chiuso il giorno di Pasquetta il concorso fotografico indetto dall'associazione "Noi x San Rocco". Vi hanno preso parte numerosi bambini immortalati dai loro genitori mentre preparavano un piatto pasquale tipico della tradizione ciociara. Ad aggiudicarsi il primo posto la piccola Ginevra che ha preparato una deliziosa pizza di ricotta. Al secondo Gabriela con le sue ciambelline e al terzo posto la piccola Emma con gli gnocchi di patate.

«Sulla scia del concorso fotografico di Carnevale, forti del successo ottenuto - ha detto il presidente dell'associazione Pietro Marcelli - in questo periodo di restrizioni abbiamo comunque voluto coinvolgere i bambini e i loro genitori con questa simpatica iniziativa per dar loro un momento di allegria, direttamente da casa. Ringraziamo tutti i bambini che hanno partecipato con entusiasmo, per noi sono comunque tutti vincitori.

La nostra associazione ha sempre avuto un occhio di riguardo per i bambini e continuerà ad averlo in vista dei prossimi eventi, sperando di poterli fare in presenza.

Un ringraziamento speciale agli sponsor "Macelleria Parisi" e "Cartolibreria Sarra" che hanno colto lo spirito del nostro concorso e si sono subito messi a disposizione. Non da ultimo un ringraziamento a tutti i genitori che ci seguono e ci sostengono in tutte le nostre iniziative".

L'associazione "Noi x San Rocco" non si ferma davanti all'emergenza Covid. Semmai trasforma i suoi eventi nella speranza di poterli presto realizzare in presenza. Per ora il grande alleato resta il web.