Reddito di emergenza, si finanziano ancora tre mensilità del 2021 (marzo, aprile e maggio).

Domanda all'Inps, solo per via telematica, ed esclusivamente entro il 30 aprile. A darne notizia l'assessorato ai servizi sociali. «Puoi recarti in un Caf o un Patronato. Il beneficio ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimenti all'anno 2020 inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro.

Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Isee. Un valore dell'Isee inferiore a 15.000; un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore a 400/800 euro mensili (a seconda della composizione del nucleo familiare). Tutte le info sul sito dell'ente.