Paura ieri pomeriggio per un trentunenne di Sora, rimasto coinvolto in un incidente a Santa Francesca.

Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale, ha perso l'equilibrio uscendo fuori strada. Sul posto il personale medico con un'ambulanza.

Dopo le prime cure è stato disposto per il motociclista il trasferimento con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Fortunatamente non è in pericolo di vita.