In prognosi riservata all'ospedale "San Camillo" di Roma l'anziana caduta sabato mattina dal balcone della sua abitazione. Le condizioni dell'ottantunenne, insegnante in pensione, sono ancora gravi.

L'incidente si è verificato nella zona di Madonna del Piano. Di primissima mattina è partita la richiesta d'intervento dei soccorritori da parte dei familiari, ma non si sa con precisione a che ora effettivamente la donna sia precipitata disotto.

Tuttavia, prima delle 8 i soccorsi erano sul posto, vale a dire gli automezzi del 118 e l'eliambulanza, oltre ai carabinieri della locale stazione, ai quali spetta il compito di ricostruire la dinamica dei fatti.

I sanitari vista la gravità delle ferite riportate dall'anziana, hanno disposto il trasferimento una struttura più attrezzata per le cure del caso. La signora è stata, quindi, trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo della capitale.