Decide di fare una passeggiata in località Cese per raccogliere degli asparagi ma scivola e batte la testa, cadendo in una piccola scarpata. L'episodio è avvenuto venerdì nel tardo pomeriggio a Belmonte Castello.

La donna, di oltre ottant'anni, era uscita da sola per poter raccogliere qualche asparago e prendere un po' d'aria. Poi l'incidente e la paura: se non fossero passati due residenti che abitano a poca distanza dal punto in cui è avvenuto l'incidente, le conseguenze sarebbero potute essere ben altre.

Sono stati proprio due residenti di Belmonte a sentire i lamenti della pensionata e ad intervenire: la signora era a faccia in giù, senza poter riuscire a muoversi. Immediata l'attivazione del 118 e dei soccorsi, con l'intervento anche dei carabinieri: la donna è stata trasferita in ospedale ed elitrasportata a Roma per un sospetto trauma cranico ma non corre pericolo di vita.