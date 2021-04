Prende il Covid, che non è una colpa, e la vita quotidiana cambia totalmente. Soprattutto se si abita da soli. Ecco che occorre chiedere un aiuto per fare la spesa e quelle che possono essere le necessità quotidiane. Ma se si ha la fortuna di avere una famiglia che ti vuole bene ecco che anche questa esperienza, dentro le mura di casa, seppur tra mille difficoltà, può regalare qualche sorriso.

Come quanto accaduto ieri, giorno in cui l'uomo ha festeggiato il suo compleanno. La famiglia non lo ha dimenticato e anzi i parenti, dopo aver posizionato un tavolino all'esterno della casa, hanno scartato una bella torta con tanto di candeline. E così, anche se non è riuscito a spegnerle, per mantenere la distanza di sicurezza, i parenti gli hanno posto sul davanzale della finestra una bella fetta di torta in un piatto. Ovviamente degustata.