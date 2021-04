"Sulla fascia degli over 80 nel Lazio il 60% dei prenotati ha già ricevuto la seconda dose. Ho chiesto alla struttura commissariale di aggiornare il dato della copertura vaccinale. Il dato ISTAT sulla popolazione over 80 del Lazio è pari a 400.605. Per gli over 80 sul totale dei prenotati l'87% ha ricevuto la prima dose e il 60% entrambe le dosi, mentre per quanto riguarda gli over 70 anni il 47% dei prenotati ha già ricevuto la prima dose e il 10% anche la seconda dose".

Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.