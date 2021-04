Questa sera Massimo Giletti si occuperà della vicenda del concorso di Allumiere finito al centro di uno tsunami politico fortissimo. Che ha portato qualche giorno fa alle dimissioni da presidente del consiglio regionale di Mauro Buschini. Un tema che sarà oggetto di un approfondimento nella puntata di "Non è l'Arena", in onda su La7 come ogni domenica a partire dalle ore 20.35 circa. Abbiamo raggiunto telefonicamente il popolare giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti. Ha detto: «Quando andrà in onda il servizio? Intorno alle ore 22. Contiamo di poter intervistare il sindaco di Allumiere».

In studio, con Massimo Giletti, ci saranno il consigliere regionale Chiara Colosimo (Fratelli d'Italia) e il giornalista Luca Telese. Spiega Massimo Giletti: «Approfondiremo il tema sotto tutti i punti di vista. Con una serie puntuale di ricostruzioni. Non escludo sorprese ed esclusive». Intanto sul piano politico Fratelli d'Italia torna alla carica. In un comunicato stampa il gruppo regionale rileva: «L'analisi delle procedure della cosiddetta Concorsopoli deve iniziare subito e non si può farlo in un clima adeguato, se non si rinnova l'intero ufficio di presidenza, i cui attuali componenti sono incomprensibilmente ancora in carica, in difformità con le dimissioni già presentate dal presidente del consiglio.

Chiediamo di annullare in autotutela le assunzioni effettuate dal consiglio regionale e di produrre la documentazione completa delle varie fasi del concorso, per sottoporla al vaglio di una commissione d'indagine costituita appositamente, anche perché questa funzione non può essere svolta dal Comitato Regionale Controllo Contabile (Co.Re.Co.Co), a cui lo statuto ed il regolamento del consiglio non attribuiscono poteri ispettivi e di inchiesta».

Nei giorni scorsi il capogruppo della Lega Orlando Angelo Tripodi aveva rilevato: «La trasparenza venga inserita nel Comitato regionale di controllo contabile, guidato dall'opposizione, al fine di verificare l'iter sulle assunzioni del Pd dalla graduatoria del concorso bandito dal Comune di Allumiere. Non si comprende davvero perché si debba creare un'altra commissione con ulteriori spese per i cittadini. Sempre che qualcuno non voglia andare a caccia di facili poltrone».

Il che vuol dire che nelle file del centrodestra le posizioni della Lega e di Fratelli d'Italia sono differenti.