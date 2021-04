La comunità di Tecchiena ha ricordato, ancora una volta, la figura di Nello Giansanti, venuto a mancare all'affetto dei suoi cari un mese fa. Mercoledì pomeriggio, prima della celebrazione di una Santa Messa in suo suffragio, la famiglia e gli amici di Nello hanno scoperto una targa in suo onore in Piazza Monsignor Tagliaferri.

Un pensiero delicato, voluto da Roberto Rossi, Roberto Addesse e quanti si sono aggiunti, dedicato alla memoria di un uomo che ha fatto tanto per Tecchiena a livello sociale e culturale, facendo crescere la zona grazie al suo spirito propositivo e alle iniziative che ha animato per molti anni.

Non è mancato, nel corso della piccola e contenuta cerimonia, un momento di commozione e di affetto sincero, a testimonianza del forte legame che univa Nello Giansanti ai tanti che hanno vissuto con lui o trascorso insieme a lui piacevoli momenti.