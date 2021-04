Flash news Tir esce fuori strada e finisce in un terreno: autista in ospedale L'incidente poco fa proprio a ridosso del centro urbano. Sul posto i carabinieri e i mezzi pesanti per riportare il tir lungo la carreggiata

M.p. 09/04/2021 13:42 letto 3 volte

Mezzo pesante esce di strada lungo la 155 in territorio di Alatri. L'incidente poco fa proprio a ridosso del centro urbano. Sul posto i carabinieri e i mezzi pesanti per riportare il mezzo lungo la carreggiata. L'operazione durerà alcune ore. L'autista è stato condotto in ospedale per accertamenti.

