Paura ieri sulla superstrada Sora-Cassino per il violento impatto tra due auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 a qualche decina di metri dall'ingresso della galleria "Colle Flonio", lato Sora, in territorio di Vicalvi, al confine con Fontechiari.

A scontrarsi sono state un'Alfa Romeo Giulietta, che procedeva verso Sora, e una Fiat 500, che viaggiava in direzione opposta. L'impatto è stato molto violento e le macchine semidistrutte hanno subito fatto temere il peggio per i tre occupanti, un giovane di Gallinaro alla guida della Giulietta e due ragazze di Cassino a bordo della 500. Fortunatamente per loro solo contusioni lievi e qualche escoriazione. Le due ragazze sono state portate al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto gli operatori del 118, i carabinieri di Alvito e di Casalvieri e la polizia stradale per disciplinare la circolazione durante i soccorsi.