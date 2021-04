Spaventoso incidente poco fa sulla Sora-Cassino, all'altezza del territorio di Fontechiari. Stando alle primissime informazioni trapelate, le auto coinvolte sarebbero due, una Fiat 500 ed una Giulietta.

Tremendo l'impatto tra i due veicoli che sono rimasti sulla carreggiata che ora è chiusa al transito per permettere le operazioni di soccorso. Si transita su una sola corsia.

Al momento non è chiaro se ci siano feriti più o meno gravi ma si teme per le conseguenze del violento impatto. E intanto la Sora-Cassino torna alla ribalta delle cronache per l'ennesimo incidente.

*Seguono aggiornamenti