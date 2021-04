Giornata dominata dalle notizie sul vaccino AstraZeneca. C'era attesa per le decisioni dell'Ema. Il comitato per la sicurezza dell'Agenzia europea del farmaco ha spiegato che i «coaguli di sangue insoliti con piastrine basse» andrebbero considerati quali effetti collaterali molto rari del vaccino di AstraZeneca.

Tuttavia, la frequenza di casi di trombosi risulta difficile da decifrare. L'agenzia ha fatto riferimento a circa «1 caso su 100mila, o più». Quindi, su tali indicazioni, secondo l'Ema, le autorità nazionali potranno «decidere come vaccinare e con quale vaccino». L'uso del vaccino AstraZeneca potrebbe essere raccomandato sopra i 60 anni, Il commissario Francesco Figliuolo ha annunciato il via da oggi alla «categoria 60-79 anni ad AstraZeneca. Una platea di circa 13 milioni di persone».

Intanto, Franco Locatelli all'in contro Governo-Regioni ha affermato che «considerando i dati sulla letalità che confermano che le vittime per lo più sono anziani, l'idea anche per Italia è di raccomandare l'uso preferenziale oltre i 60 anni» per AstraZeneca. Lo stesso però ha aggiunto che «non abbiamo elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose».

Intanto la Asl di Frosinone punta ad accelerare con le vaccinazioni a over 80 e persone fragili. Fino a ieri sera erano 86.236 le dosi somministrate dalla Asl di Frosinone. Nel Lazio, invece, sono 1.209.443 di cui 23.096 nelle ultime 24 ore.

La direzione generale della Asl di Frosinone afferma: «L'obietti vo è la vaccinazione dei pazienti estremamente vulnerabili, gli over 80 e i pazienti domiciliari. Entro la fine di aprile ci proponiamo di completare la vaccinazione degli oltre 3.000 pazienti, presi in carico dalla Asl dopo essersi prenotati.

Abbiamo vaccinato il 50% dei richiedenti».

La Asl aggiunge che «otto equipe itineranti, costituite da personale aziendale dell'Assistenza a domicilio integrata e personale delle cooperative accreditate, hanno iniziato la vaccinazione domiciliare a fine febbraio. I medici di medicina generale hanno aderito all'appello della Asl per la vaccinazione e stanno vaccinando i propri pazienti estremamente fragili, gli over 80 e i pazienti domiciliari, ovviamente il problema è in questo momento la disponibilità delle dosi. Tutti i prenotati sono avvisati per telefono e Sms per definire la data di vaccinazione. Per ulteriori informazioni chiamare il numero verde gratuito 800.716.963, attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 15. Ricordiamo che è ancora attiva la prenotazione al numero verde gratuito regionale 800.118.800».

Sul fronte regionale, l'assessore Alessio D'Amato sottolinea che «oggi (ieri, ndr) superata la soglia di 1 milione e 200.000 somministrazioni».