Incidente al quadrivio dell'Icona Sant'Isidoro, tre feriti non gravi ma s'è rischiata la tragedia. Ieri mattina, poco prima delle ore 10, sono rimasti coinvolti quattro veicoli sulla provinciale Morolense, costringendo gli automezzi in transito ad effettuare la gimkana per recarsi a destinazione.

Per cause al vaglio prima della Polizia una Fiat Panda, una Ford Focus, un Fiat Doblo ed un autocarro sono venuti a collisione nel tratto che, purtroppo, fa registrare spesso eventi analoghi. Sul posto, immediatamente sono giunti gli agenti della Polstrada.

Le due conducenti e l'autista del Doblo, un artigiano del settore edilizio, hanno accusato dolori e malessere. Chiamato il 118, in breve sono giunti sul posto i sanitari con tre ambulanze, a distanza di minuti l'una dall'altra. I rilievi sono sati eseguiti dagli agenti della polizia.