Ha lasciato la sua macchina parcheggiata nelle adiacenze del forno di San Pasquale ma quando è tornata l'ha trovata rigata. Uno sfregio vero è proprio.

È accaduto il giorno di Pasqua a una signora che non si spiega il motivo di tale gesto. Sarebbe stato usato un chiodo per danneggiare la carrozzeria della vettura.

Ma, purtroppo per la mano "ignota" e fortunatamente per la proprietaria della macchina, qualcuno avrebbe ripreso l'intera scena e ora il video sia già in possesso della donna. «Io la macchina la riparo ma dovete sempre nascondervi» ha dichiarato caustica la proprietaria. Durante il periodo delle feste e nelle ultime settimane non sarebbe il primo atto vandalico del genere, sono diversi gli episodi segnalati dai cittadini.