«Il Distretto Frosinone "A" si sta distinguendo come uno dei più attivi nel settore povertà, non solo per la spesa relativa ai fondi "Pon Inclusione" ma anche nell'attivazione dei "Puc"», questo è ciò che scrive il ministero delle politiche sociali. Una nota che loda il lavoro attuato dal distretto di cui fa parte il Comune di Paliano.

La notizia fa felice l'assessore alle politiche sociali Eleonora Campoli: «La nota del Ministero mi ha riempito di orgoglio», afferma con emozione. «Questa menzione è il segno tangibile dello straordinario lavoro che i servizi sociali hanno svolto e svolgono ogni giorno - ricorda - sul territorio, in rete con il distretto, il terzo settore e le associazioni. Un servizio che in piena pandemia è stato sempre in prima linea». «A riprova che il reddito di cittadinanza, attraverso i piani di utilità comunali, ha permesso al nostro comune di attivare tanti progetti e servizi, che altrimenti non avremmo potuto programmare o implementare».

«Possiamo affermare che abbiamo già avuto ottimi riscontri da questi progetti grazie alla sinergia che si è instaurata con gli uffici del comune - commenta il sindaco Domenico Alfieri - e sicuramente il percorso di inclusione e di crescita coinvolge tutti, beneficiari e comunità».