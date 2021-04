Le scuole dell'infanzia, primaria e media di Ausonia oggi non riapriranno. La decisione è stata presa dal sindaco Benedetto Cardillo a seguito della situazione epidemiologica, che consta di sedici nuovi casi positivi.

«Ho deciso insieme all'assessore alla Pubblica Istruzione e sentito anche il Dirigente Scolastico, di predisporre un'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio del Comune di Ausonia, fino a venerdì 16 aprile. La salute e la serenità dei miei concittadini – ha spiegato il sindaco di Ausonia - viene prima di tutto e in questo momento, visto che quattro nostri ragazzi che frequentano le nostre scuole sono risultati positivi, le preoccupazioni e le incertezze sui contatti avuti dagli stessi anche al di fuori dall'ambito scolastico sono troppe da poter garantire un rientro in sicurezza».

In base all'ordinanza si tornerà a scuola in presenza il 19 aprile.