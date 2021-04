Un cervo gli taglia la strada e perde il controllo dell'auto. È accaduto questa mattina ad un ragazzo di 28 anni di Balsorano.Teatro dell`incidente la Sora-Pescasseroli, all'altezza della strada statale per Forca d'Acero: fortunatamente solo tanto spavento per il giovane. Ad arrivare l'ambulanza del 118. I sanitari hanno trasferito il ventottenne al nosocomio sorano per degli accertamenti.