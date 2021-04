Effetto vacanze pasquali su tamponi e casi. Da quando è iniziata la settimana si contano 97 positivi su 150 test a un tasso dell'8,91%. Ieri un solo decesso dopo i cinque di Pasquetta.



I numeri

Sono 31 i nuovi casi Covid in provincia di Frosinone, mai così bassi in un giorno della settimana, che non fosse lunedì (ma l'altro ieri era un festivo), dai 12 del 9 dicembre, anche in quel caso all'indomani di una festività. L'8 febbraio, un lunedì, con 25 è stata l'ultima volta con meno infetti. Rispetto alla scorsa settimana, a martedì, si conta un - 47,28% di positivi, mentre rispetto alla settimana dell'ultimo picco (8-9 marzo) la differenza è di -76,34%. È chiaro che quando da oggi si tornerà a regime con un numero più indicativo di tamponi andrà rivalutato l'impatto di questa settimana sulle precedenti.

I 31 casi di ieri sono stati segnalati per lo più da Cassino con 12, quindi seguono con 3 positivi Frosinone, con 2 Sora e Sant'Elia Fiumerapido, con 1 Anagni, Ausonia, Boville Ernica, Ceprano, Cervaro, Fiuggi, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Ripi, Santopadre, Strangolagalli e Villa Latina.

In questi sei giorni di aprile si contano 74 casi a Cassino che è in controtendenza rispetto al resto della provincia con numeri in aumento, quindi a seguire Frosinone 65, Alatri 48, Sora 33, Anagni 28, Veroli 26, Fiuggi 22, Ceccano 20, Ferentino e Paliano 18, Monte San Giovanni Campano, San Vittore del Lazio e Strangolagalli 17, Boville Ernica e Sant'Elia Fiumerapido 15. Negli ultimi 10 giorni: Frosinone 122, Cassino 104, Alatri 84, Sora 62, Veroli 49, Anagni 45, Amaseno 39, Ceccano 37, Boville Ernica e Fiuggi 32, Ferentino 31, Monte San Giovanni Campano 30, Paliano e San Vittore del Lazio 24, Castro dei Volsci e Strangolagalli 22. Nelle ultime cinque settimane questo l'andamento nei centri con il maggior numero di contagi: Frosinone 791 (179 3-9 marzo, 219 10-16 marzo, 196 17-23 marzo, 122 24-30 marzo e 122 31 marzo-6 aprile), Alatri 735 (223, 222, 151, 83 e 56), Veroli 509 (128, 145, 104, 101 e 31), Sora 366 (93, 106, 59, 67 e 41), Monte San Giovanni Campano 294 (136, 70, 44, 22 e 22), Ceccano 266 (68, 67, 63, 47 e 21), Cassino 252 (35, 35, 46, 49 e 87), Isola del Liri 228 (85, 57, 46, 30 e 10), Boville Ernica 215 (49, 62, 42, 41 e 21), Ferentino 207 (62, 52, 39, 29 e 25), Anagni 166 (44, 24, 40, 24 e 34), Arpino 98 (33, 27, 19, 14 e 5), Amaseno 97 (11, 7, 17, 43 e 19), Fiuggi 92 (20, 16, 14, 18 e 24), Ceprano 88 (21, 18, 18, 17 e 14), Castro dei Volsci 76 (5, 14, 26, 21 e 10), Pontecorvo 75 (16, 33, 4, 13 e 9) e Piedimonte San Germano 72 (25, 16, 8, 13 e 10). Ad aprile in tutta la provincia i casi sono 645 a una media di 107,5 al giorno. Per ora sarebbe migliore oltre che di marzo (194,94) anche di febbraio (125,89), per non parlare di novembre (219,6).



Il decesso

Scende a uno il numero dei morti dopo i 5 con i quali si è aperta la settimana. Il decesso è quello di un novantenne di Rocca d'Arce, il numero 20 di aprile.



I tamponi

In crescita (da 491 a 705), ma ancora pochi i tamponi.

Nonostante ciò, ieri, il tasso di positività è sceso dal 13,44% di lunedì al 4,39%. Si tratta del dato migliore del 2021, inferiore anche al precedente primato di 4,81, relativo al precedente martedì. Il tasso di positività della settimana è all'8,91%, ma la scorsa si era chiusa al 6,91%. In discesa, ormai da diverso tempo, anche l'incidenza settimanale (31 marzo-6 aprile), ora a 166,46, nettamente sotto la soglia d'allarme dei 250 ogni 100.000 abitanti che porta dritto in fascia rossa.

La scorsa settimana si è chiusa con 13.551 tamponi, in rialzo dai 12.802 di quella precedenza. Resta ineguagliato il record di 16.827 test della settimana 8-14 marzo.



I guariti

Sono 75, come nelle 24 ore precedenti, i guariti in Ciociaria. Ad aprile sono usciti dal Covid in 1.038. Il dato risente dell'i mpennata di casi degli ultimi mesi.

Non a caso, marzo ha registrato un numero record di negativizzati con 5.659.