Avrebbe dovuto essere una giornata di relax da trascorrere in famiglia e invece ieri, nella zona di via Cisterna, la Pasquetta si è trasformata in un concentrato di spavento e preoccupazione.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio: un uomo di 82 anni è precipitato da un muro. Sul posto è giunta la macchina dei soccorsi con un'ambulanza del 118, un'automedica e una pattuglia dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, per cause ancora al vaglio degli inquirenti l'anziano sarebbe caduto da un muro alto circa tre metri. L'impatto con il suolo gli avrebbe procurato traumi in diverse parti del corpo. Considerate le ferite riportate, i sanitari accorsi sul luogo dell'incidente hanno ritenuto opportuno allertare un elicottero dell'Ares che è giunto poco dopo e ha trasportato il ferito all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.