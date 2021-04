Bonus Cultura da 500 euro per chi ha compiuto 18 anni nel 2020. Fino al 31 agosto sarà possibile registrarsi sul sito www.18app.italia.it per poter richiedere il bonus previsto per tutti i nati nel 2002. Il buono sarà spendibile entro il 28 febbraio 2022. Si può avviare, quindi, l'istanza di accesso al beneficio sull'app18. Prima di farlo occorre registrarsi, o meglio accedere al portale e necessariamente c'è bisogno dell'identità digitale Spid disponibile presso uno dei tanti provider certificati e sottoscrivibile dagli studenti che non ne hanno ancora una.

Cosa si può acquistare: biglietti e ticket per concerti; biglietti per accesso musei, mostre, eventi culturali, parchi naturali; libri (inclusi audiolibri e libri elettronici; iscrizione a corsi di musica, di recitazione e di teatro oppure di lingua straniera; abbonamenti a giornali periodici. Si potrà spendere il contributo entro il 28 febbraio 2022. A dare notizia dell'opportunità è l'assessorato ai Servizi sociali.