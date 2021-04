È morto Fabio Alonzi e la città di Sora piange per la triste notizia circolata nelle scorse ore. Tantissimi i messaggi che si rincorrono sui social che lo ricordano. Storie di vita vissuta quelle che si sono mescolate nel frequentato "Cocktail Pub" di via Agnonello a Sora, dove Fabio accoglieva i suoi clienti, i suoi amici sempre con il sorriso. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile per chi lo amava e lo considerava un vero amico.

"La famiglia Alonzi ringrazia tutti per la vicinanza e per il vostro affetto. La salma si trova presso l' obitorio dell'ospedale Gemelli in Roma dove sarà esposta mercoledì mattina (domani, ndr) e nel pomeriggio a Sora si terranno i funerali". Queste le parole della famiglia avvolta tutta nel dolore.