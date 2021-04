Questa mattina verrà portato l'ultimo saluto al "re del gelato" Romeo Serafin, 66 anni, titolare della gelateria "Onda" in via Aldo Moro a Frosinone, deceduto nel pomeriggio di sabato nell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone dove era ricoverato da metà marzo per il Covid.

I funerali (curati dall'impresa funebre Minotti) si svolgeranno alle 10 nella chiesa di Madonna della Neve, ovviamente rispettando tutte le misure anti-covid.

Romeo per circa un mese ha lottato contro il virus ma purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia. La notizia della morte ha destato tanto dolore e incredulità in tutte le persone che lo hanno conosciuto e stimato. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Il ricordo anche del gruppo "I leoni del Matusa": «Un pezzo di storia di via Aldo Moro, la famosa gelateria "Onda" perde il suo proprietario, vittima del Covid. Anche lui un nostro tifoso giallazzurro».