La giornata di Pasqua fa registrare 122 nuovi positivi in Ciociaria su un totale di 1.514 tamponi eseguiti. I negativizzati sono 210.

Stando ai dati diffusi nel quotidiano bollettino della Asl di Frosinone, si contano altre 3 vittime. Si tratta di un uomo di 65 anni residente a Giuliano di Roma, una donna di 91 anni residente a Castro dei Volsci e una donna di 83 anni residente a Boville Ernica.

Il maggior numero di nuovi positivi in provincia si registra ad Alatri con 10 positivi in più. In foto la situazione negli altri Comuni.