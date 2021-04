Tragedia a Castelliri. Il trattore si ribalta ed un uomo perde la vita. Sono momenti difficili in zona Collasturo a Castelliri dove sul posto è piombata la macchina dei soccorsi: ambulanza, vigili del fuoco e le forze dell'ordine, ma per l'uomo di 55 anni non c'è stato nulla da fare. Grande il dolore per i familiari scossi per la tragica morte.