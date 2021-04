Cella di un forno va in tilt e divampa l'incendio. È accaduto questa mattina a Sant'Andrea dove si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Cassino per domare le fiamme.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che a rendersi conto del fumo siano state alcune attività vicine: per fortuna al momento pare non vi fosse nessuno all'interno.

Il rogo è stato domato e per fortuna non vi sono state conseguenze per i proprietari. Ricostruzione al vaglio.