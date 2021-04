Esoneri totali o parziali dei tributi di competenza comunale per le attività che hanno subito danni a causa del Covid-19. È questa la novità importante su cui l'amministrazione comunale sta lavorando. Un piano d'intervento mirato che permetterà ai comparti che stanno subendo maggiormente il peso della crisi economica determinata dalla pandemia di avere una boccata d'ossigeno.

Ad annunciare questa manovra è stato l'assessore al Bilancio, Michele Sirianni Notaro. Il delegato del sindaco Rotondo nel corso dell'ultimo consiglio comunale ha chiarito che già un primo spostamento delle scadenze come previsto dal decreto "Sostegni": «La novità importante è che con il decreto legge "Sostegni" c'è stata una proroga dell'esonero della Tosap fino al prossimo 30 giugno che porteremo in sede di variazione di bilancio dove andremo a disciplinare anche questa proroga. Tuttavia l'amministrazione comunale, come già anticipato nelle scorse settimane, intende andare incontro alle esigenze delle attività che da oltre un anno stanno subendo le difficili ripercussioni di questa crisi a causa delle chiusure continue e prolungate».

Ed è proprio qui che arriva la novità più importante che potrà avere ripercussioni positive sulle attività economiche. Infatti fino ad oggi dal governo centrale sono arrivati aiuti che hanno previsto uno spostamento delle date di scadenza. In altre parole, le tasse non si pagano ora ma tra qualche mese.

Provvedimenti che sono stati sempre contestati perché decidere di spostare una scadenza non risolve il problema, visto che le attività produttive non potranno mai contare su incassi che non ci saranno più. La novità che l'amministrazione comunale intende introdurre va proprio in questa direzione: non si andranno a posticipare le scadenze, ma a creare delle vere e proprie esenzioni.

«Da settimane sto lavorando insieme con gli uffici per individuare risorse e iniziative da mettere in campo – ha spiegato l'assessore Michele Sirianni Notaro - Ciò che faremo, ed è un grande sforzo con l'obiettivo di stare il più vicino possibile a tutte le attività del nostro paese, è quello di concedere degli esoneri, attenzione esoneri e non rinvii, totali o parziali dei tributi di competenza comunale. Sarà un segnale, sicuramente più morale che economico, ma che vogliamo dare a tutte le nostre attività affinché non si sentano sole». E dopo Pasqua sarà anche organizzata un'apposita riunione anche con i rappresentanti della minoranza per «discutere degli aiuti che si potranno dare».