Partiti i lavori di rifacimento dell'asfalto in via Cellaro. La notizia è iniziata a circolare ieri mattina sui social e qualcuno ha pensato che fosse un pesce d'aprile, invece gli operai sono arrivati davvero e si sono messi a lavoro.

«In via Cellaro partono i lavori grazie al finanziamento ottenuto dall'Astral che abbiamo deciso di impiegare per un asse stradale sul quale già abbiamo avuto un altro finanziamento che ha richiesto la procedura di esproprio per risolvere i problemi di sicurezza all'intersezione con via Pantano - ha spiegato il sindaco Roberto De Donatis - Unitamente all'intervento della rotatoria, che il privato realizzerà all'intersezione con il Prusst "ex Bassetti", che ho sollecitato per la messa in opera della rotatoria in misura propedeutica alle altre opere di urbanizzazione in corso, si andrà a completare la messa in sicurezza dell'intero asse stradale».

A fare eco al sindaco il consigliere Francesco De Gasperis: «Poniamo fine ad un problema che va avanti da oltre trent'anni. Oggi (ieri, ndr) sono partiti i lavori in via Vicenne, poi seguirà Ponte Marziano e il tratto di via Cellaro che arriva alla tangenziale Schito Colle D'Arte.

Vogliamo ringraziare il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli per essersi interessato tramite l'Astral a questo finanziamento di circa 150.000 euro, e insieme al consigliere delegato alle manutenzioni Lino Caschera abbiamo condiviso questo lavoro. Ringrazio l'amministrazione comunale e in primis il sindaco, sicuramente è un risultato di squadra; abbiamo iniziato nel 2016 mettendo in bilancio il progetto sicurezza su via Cellaro e vogliamo portarlo a termine prima della scadenza della consiliatura».

Intanto, in questa prima fase, si sta valutando di realizzare almeno due dossi in asfalto per limitare la velocità degli automobilisti in transito.