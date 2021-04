149 nuovi positivi in Ciociaria su un totale di 2.437 tamponi eseguiti. I negativizzati sono 236. Ieri, i nuovi positivi erano 177 positivi, in rialzo per il terzo giorno consecutivo, anche se rispetto alle ultime settimane si

è registrata una contrazione. I guariti, invece, erano stati 193.

Il dato che ancora fa temere è quello relativo ai decessi. 5 anche oggi, stesso numero nei giorni precedenti. Nella nota diramata dalla Asl di Frosinone per monitorare l'andamento della pandemia in provincia si legge che le vittime sono un uomo di 59 residente a Frosinone, un uomo di 91 anni residente a Veroli, un uomo di 50 anni residente ad Arnara, un uomo di 67 anni di Ferentino e una donna di 78 anni di Isola del Liri.

La situazione nei comuni

Sora e Cassino registrano il maggior numero di nuovi casi in provincia con 18 positivi in più. 16 a Frosinone, 12 ad Alatri, 8 a San Vittore del Lazio. 7 ad Anagni, 5 a Ceccano e Ferentino. 4 nuovi positivi a Boville Ernica e Alvito, 3 a Campoli Appennino, Paliano e Strangolagalli.

Due nuovi positivi nei seguenti comuni: Ausonia, Castelliri, Colle San Magno, Gallinaro, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Ripi, Supino, Terelle, Veroli.

Un nuovo positivo a Amaseno, Arpino, Castrocielo, Ceprano, Colfelice, Filettino, Fontechiari, Giuliano di Roma, Picinisco, Piedimonte San Germano, Pofi, Posta Fibreno, Rocca D'arce, Roccasecca, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Torre Cajetani, Trevi Nel Lazio, Villa Latina.