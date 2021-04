«Non abbiamo luoghi sicuri, nessuno deve sentirsi sicuro, tutti dobbiamo stare attenti ed evitare contatti superflui»: il sindaco di Ausonia Benedetto Cardillo, in vista della festa di Pasqua, fa appello alla popolazione perché mantenga alta la guardia.

«Purtroppo è così, questa è la cruda realtà», le parole di Cardillo. Intanto in paese sono giunti altri saturimetri grazie alla Igienidea. I casi di persone positive al Covid al momento sono sette, a fronte di centotrentaquattro negativizzati. «I positivi al momento sono in discrete condizioni fisiche e non sembrano destare particolari preoccupazioni.

Tengo a precisare che non ci sono interferenze con la scuola, luogo che si sta dimostrando sempre più sicuro grazie all'attenzione degli insegnanti e degli alunni, mentre ahimè i contagi riaffiorano proprio nei luoghi che molti ritengono sicuri, a casa e tra parenti o amici».